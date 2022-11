A Cuirone un “panettone per il cuore” del paese

Sulla strada che porta a Cuirone frazione di Vergiate c’è un bel cartello: ‘Luogo del cuore’. Si tratta del riconoscimento ottenuto anni fa con il Censimento nazionale del FAI e da allora è lì a testimoniare la partecipazione attiva di molti cittadini .

Partecipazione che si è espressa nel tempo con iniziative culturali e non solo. Dapprima per la tutela e la promozione di questo caratteristico borgo immerso nel verde, poi per conservare beni comuni che sono nel cuore della comunità locale, come l’ex asilo infantile costruito dai cuironesi con grandi sacrifici nel 1915 .

L’attività di asilo infantile è cessata da alcuni anni ma Scuola Materna di Cuirone, associazione senza scopo di lucro, si è attivata per mantenere la proprietà dell’immobile e sviluppare la sua mission di servizi rivolti alla collettività. Dopo la pausa forzata della pandemia, l’ex asilo ora ospita l’Accademia musicale Sant’Agostino che propone numerosi corsi musicali per tutte le fasce di età.

«Grazie a questa nuova collaborazione l’associazione Scuola Materna di Cuirone intende sviluppare altre iniziative. Ultima in ordine di tempo è proprio per il cuore… perché ha l’obiettivo di installare e rendere disponibile all’esterno della struttura un presidio con defibrillatore».

Un progetto ambizioso che ha bisogno dell’aiuto di tutti e che inizia con una prima raccolta fondi in cambio di un buon panettone che si potrà ritirare sabato 17 dicembre in occasione dell’Open Play e Concerto di Natale dell’Accademia musicale Sant’Agostino presso la sede di Piazza Turati 2 a Cuirone.

Per informazioni e prenotazioni Scuola Materna Cuirone 371 54 31 248