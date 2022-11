Donna di 74 anni investita e uccisa da un camion a Mezzago

Tragedia sulla strada a Mezzago, nella provincia di Monza e Brianza. Una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da un mezzo pesante in transito in via Fratelli Brasca questa mattina, giovedì 10 novembre intorno alle 10 di mattina.

L’anziana è deceduta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto i mezzi di soccorso con l’automedica e l’ambulanza oltre ai vigili del fuoco di Monza, la polizia locale di Mezzago e i carabinieri.

Per la donna non c’è stato nulla da fare.