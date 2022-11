Due serate con Vasi Comunicanti, lo spettacolo, a Spazio Yak

Quattro storie raccolte a cavallo del confine tra Ticino e Italia: storie vere, storie straordinarie come solo la gente di confine sa raccontare. Tutto in uno spettacolo in scena allo Spazio Yak di piazza De Salvo venerdì 11 e sabato 12 novembre alle ore 21.

Lo spettacolo creato per il Festival di Narrazione di Arzo porta in scena i racconti scritti per la quarta edizione del nostro progetto Vasi Comunicanti, per raccontare la frontiera tra Italia e Svizzera attraverso i ricordi e le storie di chi ci vive da sempre.

IL DEMONIO ALLA FINESTRA – di e con Stefano Beghi

AMBIENTATA AD ARZO

Frutto dell’incontro con Edvige, abitante di Arzo, è la storia di operaie e camiciaie durante i difficilissimi anni della Seconda Guerra Mondiale. E di una donna, che le guarda da una finestra che dà sulla piazza.

4570 PASSI – di Marco Di Stefano con Alice Pavan

AMBIENTATA A TREMONA

Osvaldo deve andare alla festa della chiesa di Sant’Agata per portare l’offerta della zia Maria. Ma le tentazioni sono dietro l’angolo… o sono benedizioni?

L’ULTIMA VISITA – di Allegra De Mandato con Susanna Miotto

AMBIENTATA A SALTRIO

Abitare a pochi passi dalla “ramina”, la rete divisoria del confine, vuol dire avere la possibilità di trovare un ruolo particolare.

SASS – di e con Stefano Panzeri

AMBIENTATA A CLIVIO

Petra (o Pietro) Serizzo è un masso erratico arrivato da Domodossola a Clivio nei millenni. Questa è la storia del paese, presentata dal suo punto di vista. Meno statico di quanto possa sembrare.

BIGLIETTI

Intero 12€

Ridotto 8€

Prenotazioni per sabato 12 novembre a questo link, e qui per venerdì 11.