Grande musica e solidarietà nel concerto per la pace in salone Estense

Domenica 9 marzo alle 18 il Comune di Varese ospita il Concerto per la pace, che avrà come protagonista il violista di fama internazionale Danilo Rossi , prima viola del Teatro alla Scala, accompagnato dal maestro Stefano Nigro, direttore dell’Orchestra da Camera di Breganzona.

Il programma spazierà da musiche del repertorio classico fino a temi del Novecento particolarmente originali (c’è, per esempio, la rilettura di un brano di Michael Jackson) per una grande serata di musica a scopo umanitario. L’evento sarà a ingresso libero, con offerta in favore di Medici Senza Frontiere.

«Mai come in questo momento c’è bisogno di bellezza, che possa aiutare a ricostruire dignità e speranza nei luoghi di guerra – ha commentato Vanda Gatti, coordinatrice di Medici Senza Frontiere a Milano, in attesa dell’entrata a regime del gruppo di Varese, ora in costituzione – Il contributo poi riuscirà ad aiutare la nostra attività. Il 9 marzo la bellezza dell’orchestra che suona ricorderà “l’orchestra” dei sanitari e dei professionisti che operano in Medici senza frontiere»

Il “Concerto per la Pace”, che avrà ingresso con offerta libera, sarà in Salone Estense a Varese. Promosso dall’amministrazione comunale, ha visto il coordinamento della consigliera Helin Yildiz. «Il concerto ha una duplice finalità: offrire un pomeriggio di grande musica e dare sostegno alla causa di un’importante organizzazione umanitaria – ha commentato Yildiz – L’idea nasce da un sogno: parlando con il maestro Nigro ci chiedevamo se Varese fosse adatta per un grande evento di pace, il più universale possibile. E per renderlo concreto, non c’era niente di meglio della musica, che ha un linguaggio di unità e universale. Il progetto ha goduto di una importante sinergia tra musica, lavoro umanitario e istituzioni. Sarà un momento di condivisione e di riflessione, in una delicata e difficile situazione come questa».

Protagonista del concerto un solista d’eccezione: il violista Danilo Rossi, accompagnato dall’Orchestra da camera di Breganzona diretta dal maestro Stefano Nigro. Rossi, musicista eclettico e molto attivo nel sostegno di varie cause umanitarie, è stata la più giovane prima viola nella storia del Teatro alla Scala ed è attualmente direttore artistico di ForliMusica. Stefano Nigro, giovane direttore d’orchestra e compositore con all’attivo importanti debutti internazionali, ha ideato per lui un programma originale che spazierà da pagine del Classicismo fino a melodie più recenti: il pubblico potrà cosi apprezzare la variegata sensibilità del violista forlivese.

Da sottolineare anche la partecipazione dell’Orchestra da Camera di Breganzona, compagine ticinese semiamatoriale di ottimo livello, che con notevole impegno ha scelto di mettersi in gioco per un evento cosi importante. «L’Italia non ha una tradizione di orchestre amatoriali – Ha sottolineato Nigro – E ciò è un peccato perchè da una parte non dà uno sbocco alle tante persone che hanno studiato uno strumento per tanti anni, senza necessariamente farne una professione. E dall’altro dà minori possibilità di fruire di buona musica senza l’impegno che comporta una orchestra professionista»

LE INFO DEL CONCERTO

Domenica 9 marzo 2024, h 18.00

Salone Estense

Palazzo Estense, via Sacco 5 Varese

Artisti:

Orchestra da camera di Breganzona, Direttore Stefano Nigro

Viola Danilo Rossi

Programma del concerto:

Giovanni Paisiello (1740-1816)

Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia”

Franz Anton Hoffmeister (1754-1812)

Concerto per Viola e Orchestra in Re maggiore

Stefano Nigro

“Guerrondò”, rondò per Viola e Orchestra

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sinfonia n. 26 in Re minore “Lamentatione”

Michael Jackson

“Heal the world” (Orchestrazione per Viola e Orchestra di Stefano Nigro)