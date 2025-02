A Varese il Concerto per la Pace con Danilo Rossi e l’Orchestra da Camera di Breganzona

La serata, che avrà luogo presso il Salone Estense in via Sacco 5, offrirà un viaggio musicale che spazierà dal repertorio classico fino a celebri composizioni del Novecento

Un evento di grande valore artistico e umanitario si terrà a Varese domenica 9 marzo alle ore 18: il Concerto per la Pace, promosso dal Comune, vedrà la straordinaria partecipazione del violista Danilo Rossi, celebre prima viola del Teatro alla Scala, accompagnato dal maestro Stefano Nigro alla guida dell’Orchestra da Camera di Breganzona.

La serata, che avrà luogo presso il Salone Estense in via Sacco 5, offrirà un viaggio musicale che spazierà dal repertorio classico fino a celebri composizioni del Novecento, in un programma pensato per celebrare la pace attraverso la potenza espressiva della musica.

L’evento sarà a ingresso libero, con la possibilità di lasciare un’offerta volontaria destinata a Medici Senza Frontiere, organizzazione impegnata in tutto il mondo nell’assistenza sanitaria e umanitaria nelle aree di crisi.