Export e fatturazione elettronica: un webinar con Camera di Commercio di Varese

Un webinar, organizzato da Camera di Commercio Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia, per affrontare con taglio operativo il tema della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi fiscali, alla luce delle novità entrate in vigore dal 1° luglio di quest’anno.

L’incontro online – in programma mercoledì 23 novembre alle 9.30 – approfondirà infatti le novità IVA 2022 nell’ambito del commercio internazionale e, nello specifico, verranno affrontate le diverse modalità di svolgimento delle operazioni commerciali internazionali e le conseguenze operative in tema di fatturazione elettronica e nuovo esterometro.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma occorre iscriversi online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”.