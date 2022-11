Feste al risparmio? Il Comune di Bodio Lomnago s’inventa l’EcoNatale, un concorso per tutti i cittadini

Fare di necessità virtù. Se la crisi energetica obbliga i Comuni a fare i conti con bollette “stratosferiche” e a ridurre al minimo anche le decorazioni natalizie, c’è chi trova una soluzione che potrebbe addirittura rivelarsi più bella e coinvolgente.

L’idea è della sindaca di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli: un concorso aperto a tutta la cittadinanza per abbellire ogni singola via e ogni singola casa. «Abbiamo trovato questa soluzione per portare la magia del Natale nel nostro paese contenendo la spesa – spiega Paolelli – In questi mesi ci siamo già attivati per spegnere le luci in alcune vie facendo un intervento mirato e ragionato. Non sappiamo ancora di quanto siamo riusciti ad abbattere la spesa ma crediamo si aggiri attorno all’8/9 per cento. In occasione del Natale procederemo invece in questo modo: accenderemo le luci a led sull’abete del Parco dei Pioppi che è addobbato tutto l’anno e poi abbiamo deciso di coinvolgere tutta la popolazione nel primo concorso che abbiamo chiamato “EcoNatale”».

IL CONCORSO

Il primo concorso “EcoNatale” prevede l’abbellimento del territorio attraverso il decoro ecosostenibile di balconi, davanzali, particolari architettonici, scale e cortili del Comune di Bodio Lomnago.

“Con la realizzazione degli allestimenti ecosostenibili a tema natalizio, il Comune di Bodio Lomnago intende promuovere la cultura del verde e del riciclo, abbellire il territorio del Comune stesso valorizzando il patrimonio esistente, coinvolgere la cittadinanza e le Associazioni – si legge nel bando – . In particolare, con il concorso si intende evocare i valori ambientali e della cultura del verde e dell’ecosostenibilità come elemento di decoro, valorizzare e riscoprire la bellezza e la conoscenza del territorio del Comune di Bodio Lomnago e delle sue architetture, ottimizzare il decoro quale elemento di mitigazione degli spazi e promuovere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente. Le composizioni e le decorazioni possono essere realizzate con allestimenti di carta, plastica o altro materiale di riciclo”.

“Il concorso è aperto ai cittadini, alle Associazioni, ai rioni ed alle istituzioni di Bodio Lomnago. I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile dei balconi delle abitazioni, davanzali, scale o particolari architettonici, tenendo conto dei criteri indicati dal presente bando. La prima edizione del concorso “EcoNatale” si svolgerà dal 08.12 al 31.12.2022. Le spese relative agli allestimenti sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili da parte del Comune. Nelle operazioni di decorazione dovranno essere osservati e rispettati in ogni caso i Regolamenti Comunali vigenti. In particolare si raccomanda attenzione qualora l’allestimento occupi marciapiedi e/o passaggi, affinché non sia di intralcio al pubblico transito e le strutture o i supporti utilizzati siano in sicurezza, a tutela del cittadino”.

“La partecipazione al concorso è gratuita e le iscrizioni potranno essere effettuate consegnando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.bodiolomnago.va.it o ritirabile presso gli Uffici Comunali. I moduli, debitamente compilati, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Protocollo del Comune, nei normali orari di apertura, nel periodo compreso tra il 01.11 ed il 07.12.2022 (ore 12.00). Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartoncini in formato A4, che dovranno essere esposti sulle strutture partecipanti al concorso “EcoNatale”. Tutti i balconi, davanzali, scale o particolari architettonici dovranno essere allestiti entro il 08.12.2022 e dovranno essere mantenuti in ordine fino al 31.12.2022. Tutte le ulteriori informazioni potranno essere fornite contattando il Comune di Bodio Lomnago – Ufficio Servizi Amministrativi (tel. 0332-947.136).

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà nominata dalla Giunta Comunale e si comporrà di quattro membri: un Consigliere Comunale di maggioranza; un rappresentante delle Associazioni del territorio individuato dal Comune di Bodio Lomnago; un delegato Coinger.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Giuria, nelle sue valutazioni, attribuirà punteggi secondo questi criteri: – Attinenza della composizione al tema natalizio: da 0 a 25 punti – Originalità della composizione e armonia dell’allestimento: da 0 a 25 punti – Inserimento del materiale di riciclo nell’allestimento: da 0 a 25 punti. I membri della Giuria attribuiranno a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento di valutazione, fino ad un totale di 75 punti. La Giuria effettuerà un sopralluogo nel periodo tra il 08.12 ed il 31.12.2022.

La premiazione dei vincitori e dei partecipanti avrà luogo con una cerimonia pubblica venerdì 6 gennaio 2023 presso la Sala Consiglio del Municipio di Bodio Lomnago. Ai vincitori sarà consegnata una pergamena.

Scarica qui il modulo di iscrizione