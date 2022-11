La compagnia GTC porta in Salone Estense a Varese lo spettacolo “DOC”

Sabato 12 novembre alle 21 in Salone Estense a Varese, nella sede del Comune, va in scena lo spettacolo teatrale Doc, della compagnia GTC (Gruppo Teatrale Crennese).

L’appuntamento è nel quadro della rassegna teatrale “Fita X Te 2022”. L’incasso verrà devoluto alla Fondazione Asilo Mariuccia, al Nucleo Inserimento Lavoro del Comune di Varese e all’Associazione Valbossa in Rosa.

All’ingresso verrà richiesto un contributo di 10 euro per assistere allo spettacolo (non è richiesta la prenotazione, possibile scrivendo a presidente.fitavarese@gmail.com).

LO SPETTACOLO

Quest’anno il GTC porta in scena DOC! Ma che cos’è un DOC? Il DOC è un disturbo ossessivo compulsivo caratterizzato da pensieri, immagini o impulsi ricorrenti che innescano ansia e, spesso, obbligano la persona che ne soffre ad attuare azioni ripetitive per tranquillizzarsi. Sei persone si ritrovano nella sala d’aspetto di un noto psicoterapeuta in attesa di essere ricevuti…non solo il medico non arriva, ma l’appuntamento è stato dato a tutti alla stessa ora! Già questo basterebbe a rendere la situazione insolita…ma la particolarità di questo spettacolo è che ogni personaggio è accompagnato fisicamente dal proprio DOC e che ogni DOC, seguendo come un’ombra il suo personaggio, ne condiziona discorsi e comportamenti. Emilio, tassista ossessionato dalla numerologia e dai calcoli. Chiara, tecnica di laboratorio, ossessionata dai microbi e maniaca della pulizia. Annamarìa, ossessionata dalla religione e maniaca del controllo. Lili, istruttrice di pilates, affetta da ecolalia. Otto, architetto ossessionato dalla simmetria, non calpesta mai le linee sul pavimento quando cammina. Federico, affetto da sindrome di Tourette, che lo porta a rivolgere insulti e volgarità alle persone con cui viene a contatto. Il risultato è una commedia brillante che lascia anche spazio alla riflessione sul significato della malattia e su come questa può condizionare la nostra vita e i nostri comportamenti…e ora diteci, qual è il vostro DOC?

Atto Unico Tratto da “TOC TOC” di Laurent Baffie. Traduzione di Mariagiovanna Renzi. Adattamento di Valeria Longo e Cesare Zoia

Scenografia – Luci – Costumi – Dietro le quinte: Angela Minoli, Gianluca Pozzi, Luigi Natali, Marco Benetazzo, Mirko Salvalaggio, Nunzio Minoli, Renzo Cozza, Rina Minoli, Simone Carubelli

Regia: Cesare Zoia. Aiuto Regia: Valeria Longo, Gianluca Pozzi

Interpreti: Valeria Longo, Marco Benetazzo, Sara Mondini, Monica Squizzato, Gianni Bardelli, Mirko Dalla Rosa, Chiara Luoni, Margherita Apicella, Pietro Zoia, Cinzia Alberici, Alessandro Della Valle, Simone Longobardi, Cesarina Beretta.