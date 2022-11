La magia del Natale solidale al Monastero di Cairate

Una giornata all’insegna della magia del Natale, con l’orgoglio di poter contribuire ad una causa solidale importante.

È quanto i cairatesi e non solo potranno fare domenica 27 novembre grazie alla seconda edizione del Mercatino di Natale al monastero di Cairate.

Nei giardini del monastero, dalle 10 alle 17, ci saranno espositori e hobbisti che si impegneranno per proporre una giornata di festa a favore dei progetti di Medici con l’Africa Cuamm Varese.

L’evento, organizzato dall’Associazione varesina in collaborazione con Pro loco Cairate e con il patrocinio del comune di Cairate, coinvolge venti espositori, tra artigiani, hobbisti e artisti, che metteranno in vendita i loro prodotti unici e sosterranno Cuamm nella raccolta di fondi per la ristrutturazione del polo materno-infantile dell’Ospedale di Yirol in Sud Sudan. Questo infatti l’obiettivo benefico a cui l’Associazione, presente sul territorio da oltre dieci anni e già nota in ambito cairatese per le collaborazioni con varie realtà locali, aspira quest’anno con la raccolta fondi natalizia.

Per animare la giornata alle ore 15 gli Scout del gruppo Lago di Varese 7 organizzeranno giochi e attività a tema per i bambini, sempre all’interno del giardino del Monastero.

In concomitanza con l’evento, in via straordinaria, la famiglia Taglioretti apre le porte alla Trattoria del Bambino, in via Roma, dalle 14 alle 17: la visita libera sarà “un tuffo nel passato” tra oggetti e abiti del secolo scorso, allestiti nella cornice unica dell’antica trattoria e stallaggio per cavalli.

Questa la locandina dell’evento con tutte le informazioni: