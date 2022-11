Lo psicologo nelle case di comunità, un convegno ne parla a Busto Arsizio

“La riforma di potenziamento della sanità in Lombardia. Il ruolo dello Psicologo” è il titolo dell’evento che vedrà presenti medici, politici, avvocati e dirigenti

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia, in collaborazione con la III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, organizza un evento di promozione e informazione della riforma del Sistema Sanitario Lombardo, con focus sulla figura dello Psicologo all’interno delle Case di Comunità. “La riforma di potenziamento della sanità in Lombardia. Il ruolo dello Psicologo” è il titolo dell’evento, in programma martedì 22 novembre alle 20.30 nella sala conferenze del Museo del tessile.

L’obiettivo è quello di offrire un’opportunità di incontro, confronto e approfondimento tra istituzioni, cittadini e comunità professionale sul tema urgente della tutela della salute psicologica della cittadinanza.

Questo il programma della serata a cui parteciperà Maria Paola Reguzzoni, Assessore all’inclusione sociale e salute, servizi sociali, lavoro, politiche della casa:

RELATORI

Davide Baventore, Vicepresidente Ordine degli Psicologi della Lombardia;

Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia;

Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario ASST Valle Olona;

Andrea Calcaterra, Dirigente Psicologo ASST Valle Olona, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;

Giuseppe Carcano, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese;

Maura Magni, Avvocato-BMV Law Tax and Finance:

Veronica Velasco, Professore Associato Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e referente “Rete Scuole che Promuovono Salute”

Michela Ghiringhelli e Luciano Domenico Cirino, Referenti Territoriali OPL

Patrizia Corbo, Piccolo Principe Onlus.

Modera Matteo Inzaghi – Direttore Rete 55

Di seguito il link al programma dettagliato e alle modalità di prenotazione: https://www.opl.it/evento/22-11-2022-SAVE-THE-DATE-La-riforma-di-potenziamento-della-sanit-in-Lombardia-Il-ruolo-dello-Psicologo.php