A Malnate bambini “In Cammino Verso i Diritti”

Domenica 20 novembre la manifestazione in occasione della Giornata Nazionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza

L’appuntamento per tutti i bambini di Malnate e dintorni è per domenica 20 novembre, in occasione della Giornata Nazionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza. Il sindaco, l’amministrazione comunale e il consiglio dei bambini, con “La Città dei Bambini” hanno organizzato la camminata “In Cammino Verso i diritti”.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 al Parco I Maggio, da dove – dopo il saluto delle autorità – il corteo partirà in direzione Villa Braghenti.

Alle 15.30, all’Aula Magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto Comprensivo ci sarà lo spettacolo dei burattini di Betty Colombo “Aiutami ad avere diritto”.

Per tutti i bambini ci sarà poi una dolce merenda.