Metacade (MCADE) e Polkadot (DOT): Due Progetti da Considerare per il 2023

Con il mercato ribassista delle criptovalute che sembra stia finalmente iniziando a toccare il fondo, è il momento di cercare i progetti con il maggior potenziale per il 2023. Alcuni investitori hanno puntato Polkadot, il cosiddetto “killer di Ethereum”, che al momento viene scambiato ben al di sotto del suo picco del 2021. Tuttavia, anche un nuova piattaforma sul mercato, Metacade, ha fatto parlare di sé con i suoi piani per il futuro del Play to Earn e Web3.

Oggi scopriremo entrambi i progetti e diremo la nostra su quale potrebbe garantirti guadagni eccezionali nel mercato rialzista del 2023.

Polkadot (DOT) Mira a Risolvere un Problema Fondamentale della Tecnologia Blockchain

Polkadot, insieme a blockchain come Avalanche e Solana, è uno dei tanti concorrenti di Ethereum che sono stati lanciati per risolvere i vari problemi che affliggono il principale token di utilità della criptovaluta. Il suo scopo principale è quello di risolvere il problema dell’interoperabilità che colpisce oggi molte blockchain.

L’interoperabilità consente a diverse blockchain di comunicare ed eseguire transazioni senza richiedere una terza parte fidata (nota in inglese come Trusted Third Party), rendendo le singole blockchain più scalabili e sicure. In qualità di uno dei leader in questo campo, Polkadot mira a diventare la spina dorsale della futura tecnologia blockchain, supportando centinaia di blockchain sia pubbliche che private.

Questa innovazione ha portato Polkadot a crescere rapidamente nel 2021. Dopo il lancio nell’agosto 2020 in cui il prezzo era di 2,09$, DOT è salito fino a raggiungere il picco di 55,09$ nel novembre 2021, con un aumento di circa 2500%. Tuttavia, in seguito al mercato rialzista del 2022, DOT ha subito una contrazione significativa. Nell’ottobre 2022, il suo valore era di soli $6,08. Visti gli ambiziosi piani di Polkadot per il futuro, come quello di decuplicare la velocità delle transazioni entro la fine del 2022, DOT potrebbe essere acquistata con un grande sconto in questo momento.

Che Cos’è Metacade (MCADE)?

Metacade sarà un ritrovo virtuale che mira a diventare la destinazione principale del Web3 per tutto ciò che riguarda il GameFi. È un luogo in cui gli utenti potranno provare i più recenti giochi Web3, scoprire come massimizzare i loro guadagni con il Play2Earn e chattare con i giocatori che la pensano allo stesso modo in una community divertente e attiva.

I piani di Metacade per la realizzazione di un attivo centro di aggregazione sono solo l’inizio. Metacade sta creando infatti una piattaforma che permette ai giocatori di dire la loro sul futuro del Play2Earn e di iniziare una carriera lunga una vita permettendo loro di lavorare con la propria passione. Alla fine, l’obiettivo di Metacade è quello di creare una community completamente decentralizzata, posseduta e gestita dai giocatori.

Perché Dovresti Considerare di Investire in Metacade (MCADE)?

Come Polkadot, Metacade mira a rivoluzionare un modello tradizionale pieno di problemi. Il settore del gaming è diventato sempre più centralizzato nell’ultimo decennio e ora è dominato dalle micro-transazioni e dalla massimizzazione dei profitti e non punta al divertimento degli utenti. Questo modello è insostenibile e Metacade lo sa bene. Ecco perché mettono il valore rappresentato dall’utente al primo posto in ogni fase.

Parte di questa missione consiste nel ricompensare i giocatori per il valore che generano. Ogni volta che pubblichi una recensione, condividi una versione alpha di un gioco o produci contenuti che aiutano gli altri a orientarsi nel mondo del Play2Earn, vieni ricompensato con il token MCADE. Questo non solo incoraggia i membri di Metacade a fare della community un pilastro del Play2Earn, ma permette loro di ricevere direttamente i benefici del contributo che danno agli altri.

Alla fine del 2023, Metacade prevede di regalare il suo primo Metagrant a un fortunato sviluppatore. Invece di permettere alle grandi case produttrici di giochi di decidere ciò che i giocatori vogliono, Metacade dà questo potere alla community. Per aggiudicarsi un Metagrant, gli sviluppatori devono prima iscrivere il loro progetto a un concorso e permettere ai membri di Metacade di votare il loro preferito. Il vincitore riceverà un finanziamento dalla tesoreria di Metacade e il titolo finito verrà aggiunto alla sala giochi virtuale della piattaforma affinché tutti possano provarlo.

Ma questi non sono gli unici modi in cui Metacade restituisce valore ai giocatori. Nel 2024, Metacade lancerà la sua bacheca annunci. In questo modo gli utenti avranno l’opportunità di trovare lavori di prova esclusivi, stage e persino posizioni retribuite presso aziende all’avanguardia nel Web3. Qualunque siano le tue competenze, con Metacade potrai trovare il lavoro che fa per te.

Come già detto, l’obiettivo di Metacade è quello di permettere alla community di diventare completamente autosufficiente. A tal fine, Metacade si trasformerà in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). In questo modo i membri più apprezzati di Metacade assumeranno posizioni di leadership e saranno responsabili dell’attuazione dei cambiamenti votati dalla community. I possessori del token MCADE potranno votare sulle nuove funzionalità, sulle partnership, sulle assegnazioni di fondi e molto altro una volta che Metacade avrà raggiunto lo status di DAO.

Metacade è un Investimento Migliore di Polkadot: Ecco Perché

Non si può negare che Polkadot sia un progetto incredibile con un grande potenziale. Ma quando si confronta Polkadot con un progetto come Metacade, sorgono alcuni problemi.

Il primo è che mentre Metacade non ha praticamente concorrenti, ci sono almeno cinque progetti che vengono definiti “killer di Ethereum”. A meno che Polkadot non riesca a distinguersi seriamente da token come Avalanche, Cardano e persino Ethereum stesso, è destinato a una lotta per la supremazia che durerà per tutta la sua esistenza.

In secondo luogo, dato che Crypto.com prevede che il GameFi crescerà a un tasso 10 volte superiore a quello del gaming tradizionale entro il 2025, Metacade si trova in una posizione privilegiata per crescere tantissimo mentre il Play2Earn continua a guadagnare popolarità. Anche se Polkadot potrebbe un giorno supportare alcuni dei cripto progetti di maggior successo, al momento questo non è ancora noto. Se si confronta questo dato con la crescita ampiamente prevista del gaming sulla blockchain, è facile capire quale sia il ruolo di Metacade in tutto questo.

Infine, Metacade è al suo minimo in questo momento, essendo solo all’inizio della sua prevendita. Polkadot viene scambiata a circa il triplo del suo prezzo di lancio e per vederla risalire a 55$ sarà necessario un notevole afflusso di investimenti. Inoltre, Metacade è un competitor in un settore in rapida crescita che attirerà miliardi di dollari nei prossimi anni. In sostanza, Metacade ha molto da far guadagnare e poco da perdere.

