Una nuova passerella pedonale a Monvalle

La nuova passerella pedonale di Monvalle è pronta ad accogliere i primi passanti. La struttura in acciaio è stata costruita in località Monvallina, al posto del ponte che collegava la spiaggia del Guree aal Lido di Monvalle.

Il vecchio camminamento in legno versava in cattivo stato ormai da tempo. La struttura mostrava segni evidenti di erosione, gli agenti atmosferici l’avevano danneggiata e non era più sicura per i pedoni. Il Comune aveva cominciato a lavorare già un anno fa per risolvere la situazione. Gli interventi per la realizzazione del nuovo ponte sono costati 54.000 euro.

«La nuova passerella – commenta il sindaco di Monvalle Franco Oregioni – è più sicura, più leggera, meno invasiva dal punto di vista paesaggistico e si inserisce bene nell’area dove è stata posizionata. Realizzato in acciaio, il camminamento sarà più resistente del ponte precedente, e rappresenterà una soluzione definitiva per i passanti che frequentano la spiaggia e il Lido».