Incidente stradale a Monvalle: tre persone coinvolte, intervento dell’elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12 e 30, in via Roma a Monvalle, in provincia di Varese. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto e tre persone, tra cui una donna di 48 anni. (nella foto la lunga fila di macchine sulla provinciale del lago che da Monvalle porta ad Arlo)

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Varese, i Vigili del Fuoco, oltre a diversi mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa di Soreu dei Laghi. L’intervento è ancora in corso.

Al momento sono impiegate due ambulanze di base, una delle quali è intervenuta in codice verde, mentre l’altra è in codice giallo. È stato inoltre attivato l’elisoccorso in codice giallo.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note con precisione. L’intervento dei soccorritori è tuttora in corso per prestare assistenza ai feriti e chiarire la dinamica dell’incidente.