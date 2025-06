A Monvalle per la Sagra dell’alborella

Monvalle si prepara alla Sagra dell’alborella. La manifestazione che ogni anno “inaugura” la stagione estiva nel paese affacciato sul Lago Maggiore si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno al Camping Lido di Monvalle.

Il programma della Sagra dell’alborella

L’evento organizzato dalla Pro Loco di Monvalle comincia sabato 14 giugno dalle 19:00 con l’apertura dello stand gastronomico, dove gustare tante specialità locali e – ovviamente – le immancabili alborelle.

Domenica lo stand gastronomico apre alle 12:00 per il pranzo e alle 19:00 per la cena. Alle 21:00 tutti in pista coi balli lisci.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della cucina locale e per chi vuole trascorrere un fine settimana all’aria aperta in compagnia.