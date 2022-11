Processo per abuso d’ufficio, assolta anche la ex dipendente comunale di Cocquio Trevisago

La ex dipendente del Comune di Cocquio Trevisago imputata nel processo per abuso d’ufficio che si è celebrato dinanzi al Collegio di Varese è stata assolta con formula piena in data 17 novembre 2022.

“La scrivente in data odierna è stata assolta con formula piena perché il fatto non sussiste”, specifica la mittente della richiesta di rettifica.