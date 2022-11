Sette percorsi di LibroGame Live per le aree verdi dell’Insubria-Olona

Il progetto LibroGame Live sta procedendo bene e sono ormai sette i percorsi installati sul territorio dell’Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) Insubria-Olona. Di questi, tre sono presenti al Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate, mentre gli altri quattro nei PLIS dell’ATE: Medio-Olona, Rile-Tenore-Olona, Rugareto e Lanza. «L’offerta per il pubblico è abbastanza variegata e va dai LibroGame Ambientati alle escursioni ludiche per finire con l’Audioguida del Sentiero Natura presso il Centro. Ci sarebbe molto da dire su ciascun percorso, ma lo spazio è tiranno, pertanto rimandiamo al sito ufficiale www.librogamelive.it, dove approfondire il discorso» spiega da Astronatura, la Cooperativa che si occupa del progetto all’interno del percorso Valori Verdi, sostenuto dal Parco Pineta in collaborazione con Oikos e Fondazione Cariplo.

Galleria fotografica LibroGame Live alla Fiera Regionale dell’Educazione alla Sostenibilità Ambientale 4 di 7

Cosa vi ha colpito di più nei risultati ottenuti?

«Un elemento che ci ha sicuramente colpiti è stata la richiesta di alcune insegnanti di poter svolgere attività con le proprie classi sui percorsi di LibroGame ambientanti. Occupandoci da diversi anni di didattica e divulgazione scientifica abbiamo già realizzato un percorso pensato appositamente per la fruizione scolastica (La Prova del Druido, nel PLIS del Rile-Tenore-Olona, vicino agli scavi archeologici di Castelseprio), ma non ci aspettavamo che ci fosse dell’interesse per sentieri pensati per un pubblico generico. Tale richiesta ci ha spinti a provare altri percorsi in ambito scolastico, come accaduto nelle giornate della seconda Fiera Regionale dell’Educazione alla Sostenibilità Ambientale a Milano».

Quali sono gli obiettivi? Avete modificato qualcosa?

«Gli obiettivi del progetto sono rimasti sostanzialmente invariati, se si esclude l’inserimento di percorsi gamificati all’interno di altri bandi. Ora che abbiamo a disposizione la piattaforma con a quale creare tutti i percorsi che vogliamo, il loro utilizzo in diverse attività sorge spontaneo. Ciò che vogliamo perseguire è la diffusione dei LibroGame Ambientati già in essere in altri territori oltre a quello dell’ATE Insubria-Olona e nel caso ci venga richiesto la creazione di altri percorsi ad-hoc per aree protette, ambiti cittadini o siti d’interesse artistico-culturale».

Come è stata l’esperienza alla Fiera Regionale?

«Molto interessante l’esperienza della seconda Fiera Regionale dell’Educazione alla Sostenibilità Ambientale del 18-21 ottobre, presso il palazzo della Regione a Milano. Quando siamo stati invitati abbiamo pensato subito di usare dei LibroGame Ambientati con le scolaresche in visita alla fiera. Prendere dei percorsi normalmente installati in ambiente naturale e trasportarli in una piazza metropolitana è stato sicuramente un forte elemento di stress, che noi in primis volevamo provare. Il risultato è stato molto soddisfacente, sia per il coinvolgimento degli studenti, che per i commenti delle insegnanti. Questo risultato ha un forte valore per l’applicazione dei LibroGame Ambientati: bastano pochi cartellini con i QR code e un tablet per portare i percorsi (alcuni per lo meno) nelle scuole o in altri contesti. Pratico ed efficace».