“I LibroGame Live per promuovere le aree verdi come il Parco Pineta”

I LibroGame Live per promuovere le aree verdi e farle conoscere anche alle nuove generazioni. È il progetto che propone Astronatura all’interno del più ampio progetto “Valori Verdi”, sostenuto dal Parco Pineta in collaborazione con Oikos. Abbiamo chiesto proprio ad Astronatura di spiegare la loro idea.

Come si chiama il vostro progetto e in cosa consiste?

«Il progetto LibroGame Live nasce all’interno del bando Cariplo “AmbieEnte Digitale” con lo scopo di attrarre nuovi fruitori verso le aree verdi, grazie alla tecnologia e alla gamification. Astronatura, aggiudicataria del bando, impiega la tecnologia del Progressive Web App (un ibrido tra un sito web e un’app) per creare i librogame ambientati, ovvero una narrativa a bivi calata nel territorio. I lettori/giocatori leggono una storia che si snoda in un bosco e attraverso dei QR code proseguono nelle vicende, scoprono situazioni inaspettate e segreti. Durante il suo sviluppo, che terminerà a fine maggio, ci siamo evoluti nel progetto, percorrendo strade alternative, che lo sviluppo delle PWA ci ha rivelato: audioguide, cacce al tesoro fotografiche e giochi didattici. Ancora oggi, a più di un anno dall’inizio, facciamo fatica a vedere i limiti di applicazione del sistema».

Da quale esigenza nasce l’idea di questo progetto?

«Le esigenze che ci hanno portato su questa strada sono sostanzialmente tre. La prima era quello di attrarre nuovi fruitori nelle aree verdi, soprattutto quelli che normalmente sono restii a recarvisi, come gli adolescenti. Con la gamification associata all’uso dei dispositivi mobili speriamo di aver creato delle esperienze accattivanti e coinvolgenti. La seconda, molto pratica, richiedeva di trovare una tecnologia che potesse funzionare offline, visto che nella maggior parte delle aree protette la rete è scarsa se non assente. Le PWA funzionano offline come un’app, da qui la scelta. Infine l’ultima, richiedeva un sistema che permettesse di creare applicativi in modo semplice e abbastanza rapido. Con la realizzazione della piattaforma delle PWA, ad opera dell’esperto informatico Eros Sormani (Sormani Studio) abbiamo una forgia virtuale che ci permette di dare libero sfogo alla nostra creatività».

Quali sono gli obiettivi, anche a lungo termine?

«Ora che il quadro inizia a delinearsi maggiormente (un anno di lavoro è servito) stiamo ampliando i nostri orizzonti. Senza dimenticare la narrativa a bivi, che riteniamo un’esperienza degna di nota, stiamo iniziando a concentrarci su applicativi audioguida. Il Sentiero Natura, presso il Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate, nel Parco Pineta, ne è un esempio. L’intero sentiero è già fruibile in autonomia ascoltando le voci delle Guardie Ecologiche Volontarie, dello staff di AstroNatura e degli studenti del Liceo Scientifico “Marie Curie” di Tradate (a.s. 20/21).

Nulla ci vieta di applicarlo anche al turismo, per valorizzare il patrimonio storico/artistico, creando itinerari dedicati, magari con arricchimenti ludici. Abbiamo intenzione di proporci anche a comuni e altre aree protette per sfruttare al massimo l’esperienza maturata».

Ci sono curiosità che possono essere raccontate?

«Sicuramente mi sento di raccontare l’esperienza con il programmatore della piattaforma Eros Sormani, che si è trovato nell’infelice condizione di doversi “inventare” la tecnologia per rispondere alle nostre richieste: quando si lavora in modo creativo una ne realizzi e dieci ne pensi. Ad ogni traguardo raggiunto ci veniva in mente una nuova possibilità: lo abbiamo tormentato! Per fortuna, anche per lui, l’esperienza è stata stimolante e non si è mai negato, anche perché di idee in testa ne abbiamo ancora tante».