Con “Storie di Uomini e di Pietre” alla scoperta della Cava Brusada di Saltrio

Una nuova avventura per “Storie di Uomini e di Pietre”, il programma di eventi per celebrare i 20 anni del Parco Valle del Lanza. Domenica 13 novembre in programma ci sarà l’escursione per scoprire la Cava Brusada di Saltio, dove i Picasass estraevano la pietra arenaria che, sotto varie forme, veniva usata in architettura e per l’arte dagli scalpellini del luogo.

Protagonista di questa domenica sarà Antea Franceschin di Controvento Trekking, guida AIGAE esperta di questi luoghi, che farà strada nei boschi ricchi di storia della Valceresio alla riscoperta di un passato non troppo lontano che accomuna le nostre valli.

L’evento è gratuito ma occorre prenotarsi (qui il link)

Il ritrovo sarà a Saltrio, ore 9:30, in via Manzoni presso il parco Mamo – Rientro ore 16:00

Si tratta di un facile trekking giornaliero quindi ricordatevi di portate scarpe comode e pranzo al sacco.