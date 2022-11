Da Trezzino al Monte Clivio alla scoperta della Valdumentina con il Cai Luino

A partire dal posteggio di Trezzino e seguendo il “Sentiero dei contrabbandieri” i camminatori arriveranno fin su al monte Clivio, passando per un tratto in territorio elvetico. Ad accogliergli in vetta ci saranno una grande croce che si eleva verso i comuni di Dumenza e Agra e la caratteristica cappella dedicata a S.Gra.

Programma

Itinerario ritorno: si ritorna, per un centinaio di metri, di nuovo in territorio svizzero per continuare lungo il “piano dei polacchi”, itinerario172A per poi arrivare al laghetto di Astano. Da qui con l’itinerario 172 si raggiunge il valico pedonale di Astano da dove inizia una mulattiera che porta al santuario di Trezzo. Nell’ultimo tratto verrà percorso una scalinata con cappelle della Via Crucis che porta a Trezzino

Tempo h3.30 – dislivello 450m – difficoltà E

Accompagnatori Gianni 3387768131- Gianluigi 3356192247

Ore 9:00 ritrovo al posteggio di Poppino

Ore 9:10 partenza per Dumenza-Trezzino

Ore 9:30 inizio escursione

Si richiedono: documento valido per l’espatrio e pranzo al sacco. L’escursione è gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it lunedì 31 ottobre ore 9:00 a venerdì 4 novembre ore 18:00. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp a uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata