Il viaggio musicale di “Libertango” a Cardano al Campo

Quinta serata di musica e arte organizzata dall’associazione Artandcharity: il 12 novembre la rassegna“Reviviscenze Musicali” fa tappa a Cardano al Campo.

Dopo aver fatto tappa a Brunello, Bodio Lomnago, Albizzate e Vergiate, il nuovo concerto si terrà alla chiesa di Sant’Anastasio di Cardano, dove sabato 12 novembre alle ore 21 (ingresso libero) si esibiranno Alessandra Sonia Romano e Nadio Marenco, un duo rodato e molto affiatato che qualche mese fa ha fatto incetta di complimenti e applausi anche ad Italia’s Got Talent.

I due musicisti, la prima violinista e il secondo fisarmonicista, delizieranno i presenti con “Libertango va cercar…”, un excursus di brani ottocenteschi e novecenteschi tra cui spiccano la Tarantella “Mamma mia” di Gioacchino Rossini, l’Intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, la colonna sonora del film Schindler’s List e le più recenti composizioni dell’argentino Astor Piazzolla. Un percorso, quindi, attraverso generi diversi e gli ultimi due secoli che Alessandra Sonia Romano e Nadio Marenco sono pronti a proporre magistralmente.

Come in occasione delle precedenti serate della rassegna “Reviviscenze Musicali”, ci sarà la possibilità di fare una libera donazione per la Fondazione Giacomo Ascoli di Varese che opera a favore di bambini e adolescenti affetti da malattie onco-ematologiche.

Il sesto e ultimo appuntamento è in calendario sabato 26 novembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria a Brunello. Il contralto Nausicaa Nisati e l’arpista Donata Mattei si esibiranno in “Cortecce d’amore” e Manuela Codazzi esporrà le sue opere. Tutte le informazioni sono disponibili su www.artandcharity.it, scrivendo a info@artandcharity.it o chiamando il n° 3385236490. Si ricorda che tutte le serate sono ad ingresso gratuito.

Sabato 12 novembre 2022 – Ore 21:00 Chiesa di S. Anastasio – Cardano al Campo (Va) “Libertango va cercar…” Alessandra Sonia Romano (violino), Nadio Marenco (fisarmonica)

Sabato 26 novembre 2022 – ore 21:00 Chiesa di Santa Maria Annunciata – Brunello (Va) “Cortecce d’amore” Nausicaa Nisati (contralto), Donata Mattei (arpa)