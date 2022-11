Vino, donne e leadership: Glocal 2022 vi porta nel nuovo mondo del potere al femminile

Esiste una via femminile alla leadership, anche nei settori considerati più prettamente maschili? Certo che sì, e parlarne non è un semplice esercizio di stile: il mondo ormai è pieno di esempi concreti di come legioni di donne abbiano, nel mondo saputo ribaltare l’azienda di famiglia, scalare le multinazionali, diventare Presidente del Consiglio.

Un mondo che Festival Glocal, con un evento speciale che anticipa la sua apertura ufficiale, vuole svelare grazie a delle importanti testimonianze e all’allegria dei calici di vino.

L’appuntamento è all’auditorium della società Elmec, a Brunello, in via Pret 1, mercoledì 9 novembre 2022: protagonista e punto di partenza sarà il libro di Barbara Sgarzi, “Vino donne e leadership” edito dal Sole 24 Ore, che racconta oltre trenta straordinarie storie di produttrici di vino.

Ma partendo dal particolare punto di vista che ci racconterà l’autrice, che è giornalista, esperta di social media ma soprattutto sommelier, l’incontro abbraccerà anche altri luoghi di potere raggiunti dalle donne e fino a poco fa “proibiti”: dall’industria termoplastica, con Michela Conterno, amministratore delegato di Lati Termoplastiche all’IT management con Martina Ballerio, BU Manager di Elmec 3D e alla politica con Ivana Perusin, vicesindaco di Varese e già manager di multinazionale e Isabella Tovaglieri, europarlamentare.

Con loro dialogherà Silvia Giovannini: giornalista, comunicatrice, social media manager di Confindustria Varese per cui produce, tra l’altro,”Buongiorno Impresa” un podcast che raccoglie le più belle storie delle imprese varesine.

La conclusione della serata sarà poi come l’inizio promette: davanti a un buon bicchiere di vino. Per restare in tema infatti, a conclusione dell’incontro è previsto un aperitivo con degustazione.

L’ingresso all’evento è libero su prenotazione: è possibile prenotarsi qui.