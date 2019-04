Martina Ballerio nella classifica Forbes Under 30: “Una sorpresa incredibile”

Martina Ballerio ha scoperto che il suo nome era nella lista di Forbes Under 30 quasi per caso. «Ero impegnata in una fiera quando un cliente mi ha chiamato per dirmi di aver letto il mio nome nell’elenco -racconta- e davvero non me lo aspettavo; sinceramente credo di non essermene ancora resa conto». E invece è proprio lei ad essere inserita nell’elenco dei 100 giovani leader del futuro nella categoria Manufacturing & Industry dalla celebre rivista economica per il lavoro che fa con Elmec 3D, una divisione dell’azienda informatica di Brunello.

«Siamo nati da meno di un anno ma, evidentemente, stiamo già facendo cose molto importanti» racconta Martina. In un mondo come quello della stampa 3D che sta diventando sempre più affollato il segreto dell’azienda varesina è che «noi puntiamo su progetti unici, capaci di migliorare davvero la vita delle imprese e delle persone». Ad esempio «alcuni dei nostri clienti hanno aumentato la produttività dei loro macchinari del 15% grazie alle nostre soluzioni» o ancora «abbiamo iniziato a realizzare copie tridimensionali di organi per permettere ai chirurghi di esercitarsi prima delle operazioni più delicate».

Ampio spazio poi al settore sportivo. Le soluzioni di Elmec 3D hanno ad esempio permesso alla campionessa Sara Bertolasi di tornare ad allenarsi sulla sua canoa, dopo un blocco forzato causato da alcuni problemi fisici. Il calco tridimensionale realizzato dell’azienda ha permesso a Sara di avere una seduta modellata sulle sue forme, consentendole quindi di tornare a praticare il suo sport. Una storia, questa, che è anche entrata in quelle raccontate da DigitaLife – Il Film.

Ma oltre all’azienda c’è anche la persona. «Forse Forbes ha deciso di inserirmi in questo elenco anche per la mia storia -dice Martina- e cioè quella di una donna, di 28 anni, che lavora in un settore prettamente maschile con tanti progetti strani». Quali che siano i motivi, Martina Ballerio presto li scoprirà. «Proprio in queste ore sono entrata in contatto con un giornalista di Forbes che mi ha spiegato che presto organizzeranno le prime sessioni di networking tra i 100 ragazzi che hanno selezionato e sarà molto interessante, un bel motore per spingere ancora di più quello che stiamo facendo».