Varese News

Sport

Solbiatese – Varese, la Coppa Italia in diretta

Al "Chinetti" di Solbiate Arno la sfida per il primo turno della competizione di Serie D tra i nerazzurri di mister Roberto Gatti e i biancorossi di Andrea Ciceri

diretta calcio varese

Primo turno di Coppa Italia di Serie D che mette di fronte al “Chinetti” di Solbiate Arno la Solbiatese di mister Roberto Gatti e il Varese di Andrea Ciceri. Seconda uscita ufficiale per i nerazzurri dopo la vittoria nel turno preliminare contro l’Arconatese, esordio invece per i biancorossi.  Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.