Solbiatese – Varese, la Coppa Italia in diretta

Primo turno di Coppa Italia di Serie D che mette di fronte al “Chinetti” di Solbiate Arno la Solbiatese di mister Roberto Gatti e il Varese di Andrea Ciceri. Seconda uscita ufficiale per i nerazzurri dopo la vittoria nel turno preliminare contro l’Arconatese, esordio invece per i biancorossi. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)