Bilancio regionale: da lunedì 19 dicembre inizia la discussione

Il Presidente Alessandro Fermi ha convocato il Consiglio regionale per la Sessione di Bilancio lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre alle ore 10 con possibilità di prosecuzione delle sedute anche nella fascia oraria notturna.

Relatore dei provvedimenti della manovra finanziaria (il bilancio di previsione, la legge di stabilità e il progetto di legge “collegato”) è il Presidente della Commissione Bilancio Giulio Gallera (Forza Italia). Nessun aumento della pressione fiscale, mantenimento delle agevolazioni fiscali esistenti, nuovi investimenti: sono questi, così come spiegati in sede di presentazione, i cardini della manovra che pure deve fare i conti con minori entrate e con l’aumento delle spese di funzionamento per energia elettrica e gas. In totale, il Bilancio 2023 della Regione prevede spese ed entrate per circa 25 miliardi (oltre 21 miliardi solo per la sanità).

Al termine della sessione di Bilancio, il Consiglio regionale proseguirà i lavori con l’esame di diversi provvedimenti: all’ordine del giorno la relazione conclusiva sull’indagine conoscitiva “Salute mentale e carcere” (relatrice la Presidente della Commissione speciale sulla situazione carceraria Paola Bocci, PD); il progetto di legge che istituisce il mese e la giornata regionale dell’anziano (relatrice Maria Rozza, PD); il progetto di legge che promuove e valorizza la filiera agroalimentare brassicola e i birrifici regionali (relatore Floriano Massardi, Lega).

Previste anche due proposte di atto amministrativo: la prima formulata in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1407 del 17 giugno 2015 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6578 del 21 novembre 2018 inerente l’ATEG7 del Piano cave della Città Metropolitana di Milano 2006/2016 (relatore Riccardo Pase, Lega); l’altra che illustra il piano regionale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività (relatrice Silvia Scurati, Lega).

Il Consiglio sarà infine chiamato a discutere due proposte di Risoluzione, una contenente nuove misure finalizzate alla prevenzione dell’emergenza idrica e a sostegno di una politica di uso sobrio e razionale dell’acqua per affrontare nel medio-lungo periodo gli impatti del cambiamento climatico sull’agricoltura (relatore Paolo Franco, Fratelli d’Italia), l’altra che sollecita una partecipazione puntuale ed efficace di Regione Lombardia ai processi di formazione degli atti europei (relatore Giulio Gallera, Forza Italia).

Inoltre, lunedì 19 dicembre alle ore 12.30 il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sarà ricevuto in audizione in Commissione speciale Autonomia presieduta da Mauro Piazza (Lega): l’incontro si terrà in Sala “Merini” al 2° piano di Palazzo Pirelli.