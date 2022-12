A Busto Arsizio il docufilm”Io Chi sono? – In Viaggio con Battiato”

La serata proseguirà con un concerto di canzoni del maestro eseguite da Renato Franchi & His Band

Sabato 7 gennaio alle ore 21:00 ci sarà la prima proiezione al pubblico del docufilm “Io chi sono? – in viaggio con Battiato”. L’appuntamento è al cinema teatro Sant’Anna di Busto Arsizio.

La serata, “Omaggio a Battiato”, proseguirà con un concerto di canzoni di Franco Battiato eseguite da Renato Franchi & His Band.

Una festa per tutti i fan del Maestro. È consigliata la prenotazione perché la capienza del Cinema Teatro è di “soli” 240 posti. In caso di sold out si prevede una replica a breve.