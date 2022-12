Il chitarrista argentino Horacio Casteglione: “Ho composto la mia canzone pensando a Varese”

Una notizia che arriva dall’Argentina: il musicista Horacio Casteglione ci manda il suo video, raccontandoci la sua storia che ha origini nel Varesotto.

“Sono un giovane compositore italo-argentino, sono nato in Patagonia Argentina, ma ho radici gli a Varese e famiglia a Caronno Varesino, Gallarate e Fagnano Olona, ma il mio bisnonno Antonio Castiglioni era di Busto Arsizio. Scrivo perché volevo condividere e diffondere un video dove una mia composizione musicale è stata eseguita in prima assoluta al “Guitar Salon International”, situato a Los Angeles California, questo dicembre.

Il video del brano lo trovate qui sotto, mentre rispetto alla canzone spiega: “Ho composto questo brano musicale dopo essere stato in vacanza lì e so che mi ha aiutato molto a inspirarmi a comporre. Era l’anno scorso, ho conosciuto l’Italia, la provincia di Varese, ho imparato l’italiano per incontrare i miei parenti e insieme a mia moglie siamo stati gli per quasi due settimane (anche la sua famiglia cjhe di cognome fa Zapierin, è varesina). Noi abbiamo amato la Lombardia, ci è piaciuta molto. Abbiamo potuto godere di suggestivi paesaggi autunnali e ho potuto assaggiare le castagne per la prima volta nella mia vita, (non è comune mangiare le castagne dove vivo, non ci sono. Seguo il vostro facebook perché mi piace molto vedere le notizie di Varese e sentire che in qualche modo sono ancora lì. Spero di tornare presto. Mi congratulo con te perché hai posti veramente belli e sono orgoglioso di avere radici lì. Penso che aver conosciuto quei luoghi e tornare alle tradizioni dei miei nonni italiani, in particolare il cibo, mi abbia ispirato a comporre questo pezzo con la chitarra”.

E infine: “Spero vi piaccia mia musica e in tal caso condividetela per diffondere quello che fa un argentino con radici italiane, e lombardi”.