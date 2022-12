Fontana: “Eliminazione province scelta devastante”

«Credo che sia stata una scelta devastante eliminare sostanzialmente le Province, o quanto meno lasciarle con questa mancanza di competenze e di risorse». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine de “L’Italia delle Regioni”, il primo festival delle Regioni e delle Province autonome, in corso a Palazzo Lombardia a Milano.

«Penso che le Province per la gestione delle aree vaste siano sostanziali – ha proseguito Fontana – e credo che siano un interlocutore fondamentale per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli e più lontani dal capoluogo di Regione. Sono convinto che le Province possano svolgere un ruolo importantissimo e in fondo non dobbiamo dimenticare che la distribuzione del nostro territorio è stata stabilita dalla Costituzione e la Costituzione prevedeva, come ancora prevede, l’esistenza delle Province. Bisogna ridare competenza e risorse».