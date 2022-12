Il Palio di Legnano con Tigros regala 720 tessere per la spesa di Natale alle famiglie in difficoltà

Torna anche quest’anno la “Spesa solidale” con Tigros, l’iniziativa benefica promossa dal Palio di Legnano per “regalare” un sereno Natale a tutte le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà. Nel suo ottavo anno di vita, la raccolta fondi paliesca ha raggiunto quota 18mila euro: 15mila donati dalle contrade e 3mila da Tigros. Un traguardo importante per il Collegio e le contrade che in questi anni si sono impegnati a consolidare il progetto. Com’è stato spiegato oggi (sabato 3 dicembre) dal direttivo del Collegio, con il vice gran maestro Tiziano Biaggi, la «formula dell’iniziativa non cambia». Così i 18mila euro saranno suddivisi in 720 tessere da 25 euro l’una.

«Anche quest’anno tutte le tessere – ha spiegato Jody Testa alla presenza delle reggenze riunitesi al Cenobio del Castello di Legnano – saranno distribuite alle contrade. I gran priori con i loro contradaioli decideranno come negli anni passati a quale associazione o parrocchia appoggiarsi per distribuire le tessere. Ovviamente le contrade si rivolgeranno alle realtà con cui sono già stati aperti contatti: ricordiamoci che il Palio ha un cuore solidale. Sono numerose le iniziative benefiche che svolgiamo tutto l’anno». Le tessere saranno consegnate fisicamente in occasione dello scambio degli auguri di Natale, organizzato dal Collegio per lunedì 19 dicembre al Castello. «In quest’occasione verranno equamente distribuite le tessere che saranno poi consegnate direttamente alle famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà economica. Queste card si potranno utilizzare solo per effettuare la spesa». La “Spesa Solidale” non si è mai fermata: «Anche durante la pandemia siamo riusciti a raccogliere fondi da destinare a quest’importante progetto. Ringraziamo Tigros per aver rinnovato la sua collaborazione con il Palio».