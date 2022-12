Investito un pedone a Induno Olona

È stato investito un pedone ad Induno Olona (foto di copertina d’archivio). L’incidente è avvenuto lungo via Bruno Jamoretti intorno alle 17:20 di sabato 3 dicembre.

Sul posto le forze dell’ordine per lo stabilimento della dinamica del sinistro, un’automedica e un’ambulanza, intervenute in codice rosso. I sanitari del 118 hanno soccorso un uomo di 90 anni, trasportato al pronto soccorso in codice giallo.