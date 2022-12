La Varesina si rinforza con il bomber Francesco Casolla

Ingresso “pesante” nell’attacco della Varesina Calcio che alla vigilia del turno di campionato con il Real Calepina ha annunciato l’arrivo di Francesco Casolla, attaccante con una certa esperienza alle spalle proveniente dall’Avezzano, club abruzzese che milita a sua volta in Serie D.

Classe 1992, romagnolo di origine (è nato a Cattolica), Casolla ha giocato anche in Serie C (breve passaggio anche alla Pro Patria nel 2015) e nella sua carriera senior ha collezionato quasi cento reti. L’attaccante, rapido e brevilineo, ha vestito anche le maglie di squadre del centro Italia (San Marino, Teramo, Rimini, Fano…) ma ha disputato anche il girone A di Serie D con i colori del Bra per due stagioni.

L’esordio con i rossoblu di Venegono potrebbe avvenire già mercoledì 21 perché Casolla è a disposizione fin da subito dello staff diretto da mister Spilli. Un innesto voluto dall’accoppiata Micheli-Scandola che darà al tecnico della Varesina una importante opzione in più per i ruoli avanzati.