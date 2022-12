Ultima di andata per Varesina e Caronnese

Ultima del girone di andata e dell’anno 2022 per il Girone B della Serie D, con Varesina e Caronnese che hanno l’intenzione di chiudere al meglio l’annata. Mercoledì 21 dicembre (ore 14.30) andrà in scena l’ultimo atto di questo anno solare.

VARESINA – REAL CALEPINA

Dopo la sconfitta di Desenzano, la Varesina riabbraccia il campo di casa e il pubblico amico per l’ultimo impegno dell’anno, con il desiderio di regalarsi un successo. A Venegono Superiore a sfidare le fenici di mister Marco Spilli arriverà la Real Calepina di German Denis, formazione che sta cercando di staccarsi dalle zone basse della classifica ma che sa essere molto fastidioso. Le due squadre si sono già affrontate ad agosto per il turno preliminare di Coppa Italia, con i rossoblù che hanno espugnato il campo bergamasco grazie alla rete di Malvestio.

FOLGORE CARATESE – CARONNESE

La Caronnese ha tanta voglia di chiudere bene un 2022 difficile. La squadra di mister Simone Moretti, che arriva dalla sconfitta interna contro la capolista Lumezzane, giocherà gli ultimi 90’ dell’anno a Carate Brianza in una sfida che può significare tanto in ottica salvezza. Ci sono 6 punti a separare le due formazioni in classifica e per i rossoblù strappare una vittoria in casa della Folgore significherebbe dare un ottimo segnale in vista della seconda parte di stagione.