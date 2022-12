L’area antistante il cimitero di Gallarate sarà dedicata ai Martiri delle Foibe e agli esuli

In seguito a un incontro con il Sindaco Andrea Cassani è stata individuata l’area da destinare ai Martiri delle Foibe e agli esuli istriani fiumani e dalmati. Dopo una prima indicazione della piazza sede dell’area mercato come possibile luogo per l’intitolazione in ricordo della tragedia delle Foibe, i rappresentanti di Fratelli d’Italia Gallarate hanno incontrato il Sindaco per verificare la fattibilità e valutare ulteriori alternative.

Tra le varie alternative prese in esame l’area antistante il Cimitero Monumentale di Gallarate, luogo che ha trovato il consenso di tutti in quanto più riservato e più empatico con il tema in questione.

«La nuova area individuata è di certo più consona e rispettosa del ricordo dei Martiri, in quanto dà il giusto senso di sacralità ed è posta nelle vicinanze del cimitero luogo da sempre simbolo di pace e di riflessione » ha dichiarato Francesca Caruso. « Una battaglia iniziata nel 2007 e alla quale ho sempre tenuto molto in quanto rappresenta un pezzo della nostra storia dimenticata e di cui noi abbiamo il dovere di mantenere vivo il ricordo nelle generazioni future» ha dichiarato Giuseppe De Bernardi Martignoni.

«Ringraziamo il Sindaco Cassani per la disponibilità e sensibilità dimostrata verso il tema del ricordo dei martiri delle foibe. Il Sindaco è da sempre attento e partecipe delle iniziative relative alle celebrazioni del 10 febbraio Giorno del Ricordo. L’individuazione di un’area per ricordare la tragedia dei martiri e degli esuli non era più rimandabile. Il plauso del Circolo di Fratelli d’Italia a tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo importante risultato» ha dichiarato Stefano Romano, Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Gallarate.

Si avvia a conclusione una iniziativa promossa nel 2007 dall’allora Consigliere Comunale Giuseppe Martignoni, riproposta nel 2022 grazie al lavoro fatto dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Gallarate con Germano dall’Igna e Marco Colombo e dall’opera di mediazione portata avanti dall’Assessore Francesca Caruso all’interno della Giunta Comunale.