Legnano e Valle Olona insieme per una banda larga altamente performante

Sottoscritta la convenzione per la banda larga di Legnano e Valle Olona. Martedì 20 dicembre i sindaci dei sette Comuni dell’aggregazione Legnano – Valle Olona (Legnano, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona e Solbiate Olona) hanno sottoscritto una nuova convenzione per la regolazione dei rapporti sovracomunali ai fini del mantenimento della infrastruttura banda larga. Si tratta di un progetto che prevedeva fin dai primi anni duemila la realizzazione di una rete dati altamente performante e sicura, in grado di collegare i principali edifici pubblici dei Comuni aggregati.

La convenzione scadrà il 30 giugno 2023 con eventuale proroga, al fine di garantire la connettività in essere tra i Comuni e valutare la fattibilità di attività future migliorative, anche alla luce dei nuovi contesti tecnologici, normativi e di offerta di servizi presenti sul mercato.