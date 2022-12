Mastini, trasferta di Coppa Italia a Milano per partire con il piede giusto

Prende il via venerdì sera – 30 dicembre, ore 20,30 – la rincorsa alla Coppa Italia dei Mastini Varese. La squadra di coach Claude Deveze, testa di serie numero uno del tabellone, debutterà nella competizione sulla pista dell’Agorà di Milano contro gli Old Boys, formazione di categoria inferiore (la IHL Division 1, ovvero la Serie C) che ha il pregio di mantenere viva la grande passione del capoluogo di regione verso l’hockey su ghiaccio.

Il calendario prevede il doppio turno: andata come detto a Milano e ritorno a Varese nella serata di mercoledì 3 gennaio (sempre alle 20,30). Chi si qualifica trova la vincente del confronto tra Bressanone e Valpellice (entrambe team di IHL) e anche in quel caso ci sarà la formula di andata e ritorno l’11 e il 17 di gennaio (il Varese, nel caso, giocherà in casa la seconda partita). Come noto poi la “coccarda” sarà assegnata con la formule delle Final Four che si disputeranno alla Acinque Ice Arena, una spinta in più per i gialloneri che nella loro lunga storia non hanno mai conquistato il trofeo.

Va anche ricordato che la Coppa Italia è un titolo “assoluto” anche se non vi partecipano – con la formula attuale – le squadre di Serie A: entrare nell’albo d’oro ha un valore storico anche superiore alla eventuale vittoria del campionato. La coppa andrebbe, nel caso arrivasse, ad affiancare gli scudetti del 1987 e 1989 e la Federation Cup del 1995 di cui proprio ieri – il 28 dicembre – ricorreva il 27° anniversario.

Tornando all’attualità, i Mastini non dovrebbero avere particolari problemi contro gli Old Boys (non ci sarà il varesino Cesarini, in dubbio l’ex Lo Russo) anche se in questi casi è sempre necessario mantenere alta la concentrazione per evitare scivoloni. Possibile che Deveze dia maggiore spazio a chi in campionato gioca meno, ma va detto che l’allenatore franco-canadese anche in IHL concede minuti a tutte le linee.

La formula scelta dalla Federazione è cervellotica: non conta il numero delle reti segnate in caso di una vittoria per parte (in quel caso si va all’overtime in gara2) mentre è ammesso il pareggio nella prima partita al termine dei tre tempi regolamentari (in quel caso, chi vince la seconda si qualifica, altrimenti supplementare). Il modo più sicuro per passare il turno, insomma, è anche quello più semplice: vincere ogni match…

MASTER ROUND, CALENDARIO PRONTO

I Mastini nel frattempo hanno già conosciuto date e avversari della seconda fase della IHL, il cosiddetto Master Round, torneo di 8 partite tra le prime cinque della regular season, tutte già sicure di disputare i playoff. Il Varese inizierà il giorno dell’Epifania in casa contro il Dobbiaco per poi andare a Caldaro domenica 8 e ospitare l’Appiano sabato 14 prima dello stop per la Coppa Italia. Il torneo riprende il 28 gennaio con l’ultima di andata, Pergine-Mastini. Nei quattro sabati di febbraio il ritorno ovviamente a campi invertiti: il 28 quindi si conosceranno i piazzamenti finali e le conseguenti posizioni sul tabellone dei playoff. La classifica riparte con un terzo dei punti conquistati nella prima fase, quindi il Varese (che ne ha fatti 39) ricomincia da 13, ma visto il grande equilibrio le cinque squadre sono praticamente alla pari.

LOTTA SCUDETTO: LE MAGNIFICHE QUATTRO

Le squadre della massima divisione italiana, la IHL Serie A, stanno disputando la regular season della ALPS, il torneo sovranazionale nel quale sono inserite insieme a team austriaci e sloveni. Al termine mancano ancora alcune giornate ma sono già certe le quattro formazioni che si giocheranno lo scudetto: notevole il fatto che tra esse ci sono anche le ultime due promosse dalla IHL ovvero il Merano e l’Unterland. Le due altoatesine se la vedranno con il Cortina, attualmente in testa tra le italiane, e un’altra società della provincia di Bolzano, il Rittner/Renon.