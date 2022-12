Mastini, testa alla Coppa Italia: è subito Varese-Milano

Il KO rimediato a Pergine nella serata di Santo Stefano ha concluso la prima fase di campionato per i Mastini Varese che – come abbiamo già ampiamente spiegato – hanno vinto la classifica della parte iniziale del campionato, quella che prevedeva un girone all’italiana di andata e ritorno.

LE STATISTICHE DELLA PRIMA FASE

I gialloneri di coach Claude Deveze hanno completato questo percorso con 13 vittorie e 5 sconfitte e curiosamente non sono mai andati né ai supplementari né ai rigori. In tutto, il Varese ha segnato 81 gol risultando il secondo miglior attacco a una sola rete di distanza dal Dobbiaco; 50 invece i dischi “incassati” dai portieri: la differenza è quindi un ottimo +39, la migliore della IHL.

I Mastini sono stati anche i migliori nel “power play” (ovvero le realizzazioni in superiorità numerica) con il 30.65% e i terzi nel “penalty killing” (la capacità di non subire gol con l’uomo in meno) con l’85,19%. Scontato anche il primato degli spettatori: la Acinque Ice Arena ha ospitato in tutto 7.419 tifosi ovvero 824 a partita con il Valpellice secondo a quota 575.

IHL – PRIMA FASE

VARESE 39; Caldaro, Pergine 36; Dobbiaco, Appiano 33 (al Master Round)

Valdifiemme 29; Como 24; Bressanone 21; Valpellice 12; Alleghe 3 (al Qualification Round)

TEMPO DI COPPA ITALIA

Secondo regolamento, il Varese ha potuto scegliere quale avversaria incontrare nel primo turno di Coppa Italia (il cosiddetto “pick round”) tra le sei squadre qualificate dalla IHL Division 1, ovvero la Serie C. La società del presidente Carlo Bino ha infine deciso per affrontare gli Old Boys Milano come previsto, anche se nei giorni scorsi era sorto qualche dubbio in questo senso anche per via delle non perfette condizioni dell’Agorà, la pista di casa dei meneghini.

L’andata si disputerà proprio a Milano venerdì 30 dicembre, il ritorno al PalAlbani martedì 3 gennaio. Se i Mastini passeranno il turno affronteranno la vincente di Bressanone-Valpellice nei quarti di finale. La Final Four è prevista il 21-22 gennaio proprio alla Acinque Ice Arena.

IL TABELLONE DI COPPA

A: Varese – Milano

H: Bressanone – Valpellice

—

B: Caldaro – Gherdeina C

G: Como – Chiavenna

—

C: Pergine – Real Torino

F: Valdifiemme – Alleghe

—

D: Dobbiaco – Piné

E: Appiano – Feltre

Note. Le squadre sono raggruppate come da incroci nei quarti di finale. In corsivo le squadre di IHL Division 1. La partita di andata è in casa della seconda formazione scritta.