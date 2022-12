Dopo una domenica di vento, ci aspettano ancora gelo e un po’ di sole

Dopo la prima neve in particolare venerdì, almeno da Varese in su, la domenica regala un giorno soleggiato e dal cielo azzurro. E nei prossimi giorni passeranno nubi in cielo, ma le giornate saranno serene e gelate. (foto: Luigi Pastori, da Oggi nel Varesotto)

Il vento intenso ha regalato una domenica di cielo azzurro, anche se ha causato qualche problema qua e là nella notte e di prima mattina, con interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco (interventi agevoli, senza disagi e rischi).

Nel dettaglio, le previsioni del Centro Geofisico Varesino vedono al lunedì abbastanza soleggiato, con nubi basse irregolari o nebbie sulla pianura e, in serata, un aumento della nuvolosità in aumento a partire dal Piemonte. Clima asciutto, ma con gelate notturne. Le minime saranno tra -5 e 0 °, le massime comprese tra 3 e 5 °C.

Martedì 13 dicembre su Alpi e pianura pedemontana sarà in parte soleggiato con cielo velato, sulla bassa pianura padana – da Milano verso Sud – nuvoloso ma asciutto. Qualche fiocco di neve si vedrà forse sul Pavese e sull’Oltrepo al mattino.