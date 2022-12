Milano centro dell’industria pubblicitaria

C’era una volta la Milano da bere. Quella delle pubblicità dove tutto era semplice, dove apparire valeva più di essere. Milano con le sue promesse, a volte mantenute, altre no. Ricca, sfarzosa e opulenta. Dietro quel mondo luccicante c’era la Milano industriale, quella che portava avanti l’economia. Un tempo, remoto, veniva chiamata la Stalingrado d’Italia. Sia perché le numerose fabbriche e industrie che si erano insediate soprattutto nella zona nord di Milano rappresentavano il punto di arrivo di chi era alla ricerca di un lavoro, sia – di contro – perché era il “gioiello” degli imprenditori italiani, che lì concentravano parte della grande industria e dell’imprenditoria lombarda.

Ma è ancora così? O la crisi economica dovuta alla pandemia e alla guerra tra Ucraina e Russia ha sconvolto anche gli equilibri locali e internazionali che regolano Milano?

Milano è ancora la capitale industriale?

A partire dal 2020, anno in cui il Coronavirus ha sconvolto l’economia mondiale, anche Milano ha dovuto fare i conti con la crisi economica. Ma, malgrado questo, il capoluogo lombardo si conferma uno dei centri economici più importanti non solo d’Italia, ma d’Europa. E questo anche dopo la forte emergenza sanitaria che hanno provocato la chiusura di moltissime attività commerciali o la riduzione di personale all’interno di esse. Milano, infatti, da studi di settore ha confermato il suo potenziale economico.

Una ricerca ha evidenziato che Milano non solo risulta essere tra le 20 città del mondo con ottima reputazione dei suoi giovani laureati grazie alle prestigiose università: è infatti tra i migliori centri economici di tutta Italia, confermando i dati degli anni precedenti e, addirittura, migliorando alcune performance. Alcuni dati specifici fanno infatti emergere che Milano rappresenta un importantissimo centro ricco di attrattiva e potenziale economico. Malgrado i problemi legati alla pandemia, a partire dalle chiusure e ai divieti, il capoluogo lombardo ha registrato una percentuale molto alta di turismo, soprattutto nei mesi estivi.

Milano centro dell’editoria

Rispetto a molte altre città, quindi, Milano ha reagito bene. Adesso è ancora un importante centro commerciale e industriale, sia all’interno dell’Unione europea sia a livello internazionale. Guardando il mercato interno, è il maggior polo italiano per i servizi e il terziario, la finanza, la moda e l’industria. Non dimentichiamo che è sede della Borsa Italiana, uno dei più importanti centri finanziari d’Europa, oltre che polo di attrazione per le sedi amministrative di decine di multinazionali.

In ambito culturale, Milano è il principale centro italiano dell’editoria. È uno dei maggiori centri universitari, editoriali e televisivi non solo d’Italia, ma addirittura d’Europa. Proprio riguardo l’editoria, molto importante è il ruolo degli stampatori Milano. Ormai, infatti, la stampa digitale consente di poter avere prodotti di altissima qualità, ma solo se ci si affida alle persone giuste.

