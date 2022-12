Motociclista ferito in un incidente stradale a Gallarate

Schianto a Gallarate con un motociclista rimasto ferito questa mattina, lunedì 12 dicembre.

Il fatto avvenuto prima dell’alba in via Bolivia all’altezza della rotatoria con la strada statale 33 del Sempione.

Sul posto un’ambulanza della croce rossa italiana di Legnano che ha soccorso il ferito trasportato in codice verde al pronto soccorso di Gallarate.Ancora verso le 8 diversi i rallentamenti in direzione Somma Lombardo (nella foto).