“Non per coraggio ma per amore”: a Varese incontro con l’autore Andrea Cisternino

Dal 15 novembre è in tutte le librerie e on line il nuovo libro di Andrea Cisternino. Nell’evocativo titolo: “NON PER CORAGGIO MA PER AMORE” è racchiuso lo straordinario e potente messaggio di pace in tempo di guerra.

Scritto durante i giorni scanditi dalle bombe e dalla distruzione, spesso al buio per assenza di elettricità con una candela a illuminare un foglio e una matita. Ogni pagina completata rischiava di essere l’ultima e diventare un testamento, fortunatamente si è trasformata nella testimonianza di un uomo che ha deciso di resistere per difendere gli animali e i più deboli anche a costo della vita.

L’autore conduce il lettore al rispetto e all’amore incondizionato nei confronti degli animali attraverso un percorso umano che mostra come un fotografo di moda e della Formula 1 sia riuscito a costruire in Ucraina, tra rischi e ostacoli, un presidio permanente di pace mentre fuori il fragile perimetro del rifugio distruzione, sangue e morte dettavano legge.

Andrea Cisternino dà al lettore la forza dell’esempio e della possibilità che un mondo di pace e armonia con gli animali e l’ambiente sia ormai necessario, non per coraggio ma per amore nei confronti del pianeta che ci ospita e dei sui abitanti.

Andrea Cisternino presenterà il proprio libro a Varese il 7 dicembre alle ore 17.30 presso Mondadori Bookstore di via Morosini 10.