Seimila multe in un mese all’autovelox di viale Europa a Varese

“Ancora troppe persone percorrono viale Europa non rispettando i limiti di velocità. Davvero troppi i casi di chi viaggia anche fino a 110 chilometri all’ora, superando quindi di 40 km/h il limite di 70”. Così l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano commenta i dati raccolti dopo circa un mese dall’attivazione dell’autovelox in viale Europa.

Dal 1 al 23 dicembre sono 4557 i veicoli che hanno superato il limite di velocità fino a 10 km/h sopra i 70. Di questi, 3200 veicoli viaggiavano in direzione del centro di Varese mentre 1357 percorrevano viale Europa per raggiungere la via Gasparotto.

Il dato a cui fa più attenzione il Comune è però quello di chi viaggia a velocità che vanno dai 10 ai 40 chilometri orari sopra il limite di 70, quindi viaggiando anche fino 110 km/h. In questo caso sono state accertate ben 1220 infrazioni di cui 910 relative ad automobili che si dirigevano verso il centro e 310 in direzione di via Gasparotto. Questo primo mese ha visto anche due automobili superare di oltre 40 km/h il limite.

“Ricordo – prosegue l’assessore Catalano – che viale Europa non è un autodromo, è una strada comunale con un limite già alto. Sono presenti diversi attraversamenti, percorsi pedonali e incroci con altre strade. Il velox è ben segnalato ed è stato annunciato dalla stampa locale in più momenti. Insomma non ci sono davvero scuse per chi non vuole rispettare i limiti, mettendo in pericolo la propria e la sicurezza degli altri. Mi auguro che dopo questo primo mese potremo vedere un netto calo nei dati sulle infrazioni”.