Si è spento Galeazzo Torsellini, una vita dedicata al vetro

Si è spento Galeazzo Torsellini, classe 1937, nella residenza dove era ricoverato. L’annuncio è stato fatto dalla stessa azienda Torsellini con un video che ripercorre la storia di una realtà nata dall’intuizione avvenuta più di 60 anni fa.

Nel 1958, all’età di 21 anni, il giovane fiorentino aprì un’attività per lavorazione del vetro, inizialmente una bottega artigiana per realizzare finestre, cornici e acquari, e che oggi rappresenta una realtà consolidata e stimata. La sua idea di utilizzare il vetro sia per prodotti dell’edilizia sia per l’interior design ha incontrato il favore del pubblico diventando tra i leader nel settore.

La vetreria Torsellini , oggi guidata dai figli Roberto e Mara avuti dalla moglie Angelina, è stata protagonista delle edizioni della Design Week a Varese con realizzazioni di tipo emozionale che avevano attirato centinaia di visitatori, la Glass Emotion Hall, il Glass Emotion Bridge o il Glass Emotion Park

In occasione della piramide realizzata ai Giardini estensi per la Design week Mara Torsellini aveva spiegato: «Il vetro è uno dei materiali privilegiati dei progettisti moderni che amano la continuità tra ambienti esterni e quelli interni e in questo senso il vetro può aiutare davvero le persone a stare bene».

