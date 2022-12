A Vedano Olona il Natale si trasforma con la magia di Harry Potter

Domenica 18 dicembre tutto il centro del paese si trasformerà per un’originale festa di Natale dove non mancheranno le bancarelle degli hobbisti, i negozi aperti, punti ristoro e un trenino che partirà dal binario 9 e 3/4

E’ tutto pronto a Vedano Olona per “Harry Christmas e la magia del Natale“, la grande festa di Natale a tema Harry Potter che domenica 18 dicembre animerà il paese con tantissime iniziative organizzate dai commercianti vedanesi in collaborazione con il Comune, la Pro loco e tante associazioni.

Tutto il paese dalle 10 alle 18 sarà in festa, con tutti i negozi aperti e con allestimenti a tema, i personaggi della saga e tante animazioni per far divertire i bambini e i ragazzi.

Nelle strade del centro, oltre alle bancarelle del mercatino degli hobbisti, ci saranno laboratori di ogni tipo ispirati alla scuola per maghi di Hogwarts (dall’aula di divinazione a quella per le pozioni magiche, fino alle lezioni di incantesimi e alle lezioni di difesa contro le arti oscure), postazioni per fare le foto ricordo, il percorso di Quidditch, e poi musica, spettacoli di magia e di danza e punti ristoro con proposte a tema.

Per le vie del paese e nei laboratori si potranno incontrare Harry Potter, Ron, Hermione ma anche Silente e il professor Piton. Ci sarà persino l’Hogwarts Express, un magico trenino che per tutta la giornata, gratuitamente, porterà i bambini in giro per il paese partendo dal mitico binario 9 e 3/4.

Da giorni il comitato organizzatore si sta dando un gran da fare: sono stati realizzati costumi per i personaggi principali, si stanno facendo video promozionali, sono state stampate le insegne per i negozi ribattezzati in stile Diagon Halley e persino le pergamene con tanto di timbro in ceralacca per invitare bambini e ragazzi alla grande “caccia agli Horcrux” che si svolgerà per le vie del paese.

Davvero ricco il programma della giornata, che potete vedere e scaricare cliccando qui.

«E’ nato tutto per caso, da un’idea che ci è venuta durante la riunione dei commercianti per organizzare un evento natalizio – racconta Massimiliano Minazzi a nome di tutti i commercianti vedanesi – A uno di noi è venuto in mente Harry Potter e ci si è aperto un mondo, man mano si aggiungevano idee, proposte, iniziative, associazioni da contattare. Insomma è un progetto che è cresciuto giorno dopo giorno diventando un grande evento che speriamo faccia divertire tutto il paese e non solo. Speriamo che il meteo non faccia scherzi… abbiamo tanti maghi, chiederemo loro un incantesimo speciale perché sia una bellissima giornata».

E al tramonto gran finale con mangiafuoco in piazza San Maurizio.

«Impossibile mancare – conclude Massimiliano – E come diciamo dall’inizio di questa avventura “Non fare il babbano, vieni a Vedano!“».