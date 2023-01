I 7 nuovi negozi di Vergiate si presentano in radio

Per il piccolo commercio vergiatese il 2022 è stato un periodo speciale. Sono infatti sette le nuove attività che hanno aperto durante l’anno. Si tratta di piccoli negozi di vicinato, che nella serata di venerdì 13 gennaio si sono presentati su Radio Village Network durante l’ultima puntata di Quelli delle sette.

Insieme agli speaker Fabio Barisone, Marco Limbiati e Susy Milani, al programma hanno infatti partecipato i titolari di sei delle nuove attività vergiatesi per raccontare la loro esperienza, le loro offerte e i progetti per il futuro. Nel dettaglio, hanno parlato di sé: La dolce vita (parrucchiere femminile), Nature plus (negozio di benessere), Lovely dress (abbigliamento donna), Funny pet wash (lavaggio cani fai da te), Padel point (scuola di padel) e Ariel (vendita articoli di ortopedia). Durante la puntata sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di Vergiate.

«Il 2022 è stato un anno positivo per Vergiate – ha commentato il sindaco Daniele Parrino -. Siamo contenti per tutte le nuove attività che hanno aperto e speriamo di accoglierne altre anche nel 2023. Certo, quest’anno ci sono state difficoltà in particolare ricordiamo gli incendi e l’aumento dei costi dell’energia, ma ho sempre potuto contare su una squadra spettacolare e insieme abbiamo ottenuto risultati eccellenti. Abbiamo assicurato per Vergiate fondi per 4 milioni di euro, che serviranno a finanziare opere precise a partire dal restauro dell’asilo nido Rodari, svolgere alcuni lavori nelle scuole del paese e delle frazioni e realizzare un parco giochi inclusivo. Il 2022 è stato anche l’anno della ripresa delle manifestazioni, con il ritorno delle feste tradizionali, ma anche la realizzazione del primo Palio del Lago. Sempre nel 2022 è anche arrivata la conferma che Vergiate insieme agli altri Comuni dei Laghi di Comabbio e di Monate saranno Comunità europea dello sport per il 2024».

«Sette nuove attività in un anno per il nostro paese è un risultato unico – ha affermato Marino Facchin, assessore alle Attività economiche e produttive di Vergiate -. Siamo al lavoro insieme alla Pro loco e col supporto del Distretto del commercio del Ticino per costruire una comunità delle attività vergiatesi, per mettere in relazione i negozi del paese e aiutarli a fare rete».

«L’amministrazione – ha poi aggiunto Erminia Noemi Viganò, consigliere comunale delegato al Commercio – rivolgerà particolare attenzione ai nuovi commercianti e siamo pronti a supportarli. Stiamo lavorando anche per costruire nuovi rapporti coi grandi esercizi commerciali del Sempione, che pur avendo una vocazione diversa rispetto ai negozi di vicinato, rappresentano comunque un’importante risorsa per tutta Vergiate».

«Nel 2022 – ha infine spiegato Metello Granata, consigliere della Pro loco (associazione che gestisce il campo da minigolf) – il minigolf di Vergiate ha attraversato una stagione bellissima con un buon numero di giocatori. Nel 2023 ospiteremo i Campionati italiani juniores e qui a Vergiate possiamo contare anche su una squadra di livello importante».