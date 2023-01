A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso: annullate le chiusure notturne

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono stati annullati i provvedimenti previsti nell’ultima notte in programma, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 gennaio, di seguito indicati:

Sulla A8 Milano-Varese:

-è stata annullata la deviazione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, da Varese verso Milano.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 e Lainate-Arese, verso Milano;

sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-è stata annullata la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, da Chiasso verso Varese ed annullata anche la chiusura dell’uscita dello svincolo di Origgio ovest.

