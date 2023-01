Azienda specializzata in impianti di condizionamento riscaldamento ricerca manutentori e installatori

Marini Maurizio srl, azienda con sede a Gallarate specializzata in impianti di condizionamento e in impianti di riscaldamento, è alla ricerca di 2 figure serie e volenterose -possibilmente con esperienze nel settore termoidraulico– da inserire in azienda con contratto a tempo pieno e con la prospettiva di un contratto a tempo indeterminato.

E’ richiesta disponibilità a lavorare, se necessario, il sabato mattina.

Una figura verrà inserita all’interno della squadra addetta alla manutenzione e all’assistenza caldaie murali, con successiva possibilità di intervenire su centrali termiche, bruciatori gas metano e gasolio. Un’altra figura verrà inserita all’interno della squadra addetta a installazione impianti idraulici civili e industriali, installazione caldaie (presso privati, centrali condominiali e industrie) e impianti di climatizzazione.

Richiesta conoscenza base collegamenti elettrici.

CANDIDATI SCRIVENDO UNA MAIL A marini.segreteria@gmail.com

OPPURE TELEFONANDO AL NUMERO 0331/790723

L’azienda

La Marini Maurizio srl è attiva sin dal 1973 ed è specializzata in impianti di condizionamento e in impianti di riscaldamento.

Lo staff, grazie ad una forte esperienza e professionalità, è in grado di fornire a tutti soluzioni personalizzate per assicurare la massima efficienza ed affidabilità del servizio.

La professionalità e le competenze del nostro personale ci hanno consentito di estendere la nostra area di intervento sia nel territorio della provincia di Varese, sia in tutta l’area della Città Metropolitana di Milano.

L’azienda opera con sicurezza ed esperienza in ogni sua lavorazione.

CONTATTI

Marini Maurizio S.r.l.

Via Luigi Riva 10, 21013, Gallarate

T: +39 0331 790723

@: marini.amministrazione@gmail.com