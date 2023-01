Brase festeggia: “Bella vittoria, l’applicazione difensiva ha fatto la differenza”

OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA 80-72, IL COMMENTO IN SALA STAMPA

BRASE – Siamo partiti lenti, con qualche momento di stop, poi però abbiamo lavorato bene in difesa e sugli 1 contro 1, facendo così i parziali.Abbiamo girato palla molto bene e preso ottimi tiri e difensivamente abbiamo giocato forte. Brescia è un’ottima squadra, bene allenata e siamo molto felici di questa vittoria. Abbiamo programmato il piano partita con coach Galbiati prima della gara e devo dire che è andato tutto come ci aspettavamo e siamo contenti. Sapevamo di aver perso all’andata di cinque punti e nel finale abbiamo anche giocato su questo aspetto.

BRASE 2 – Per sua natura il gioco del basket è formato da strisce positive e negative, il nostro gioco vive molto di questo e nell’ultimo quarto comunque al massimo sono arrivati a 6 punti da noi. Brescia ha trovato qualche tiro forzato, noi sbagliato qualche tiro libero di troppo, ma alla fine ha fatto la differenza l’applicazione difensiva. Fare qualcosa per sottolineare gli errori in lunetta potrebbe essere controproducente. Lasciare fuori Giancarlo, Nicolò e Librizzi è dura perché si allenano sempre al massimo e apprezzo il loro lavoro. È chiaro che a seconda della partita devo fare delle scelte ma non ci sono cose predefinite. Owens sta guadagnando confidenza con il nostro sistema di gioco e doveva anche adattarsi al campionato; ha avuto qualche problema dopo l’infortunio ed era un po’ in ritardo. In attacco è uno dei nostri punti di forza e la collaborazione con i compagni cresce giocata dopo giocata.

MAGRO – Pubblicamente, come già fatto privatamente, dico che quello che sta facendo Varese è da applaudire: sta creando grande entusiasmo e la pallacanestro italiana ha bisogno di questo. Lo stile di gioco è molto particolare e diverso ai nostri standard europei; sono capaci di fare e subire grandi break e abbiamo preparato la partita sapendo che ce la si sarebbe comunque giocata fino all’ultimo tiro. Stiamo cercando una scintilla, che in questo momento può essere solo una vittoria perché la striscia di sconfitte aumenta velocemente. Senza tre giocatori di rotazioni dobbiamo gestire al meglio le energie e anche la gestione dei falli. In questo momento abbiamo bisogno di credere in quello che stiamo facendo, anche se sembra ironico, ma cerchiamo di ripartire dalle cose positive come il quarto quarto che per noi è stato positivo.

MAGRO 2 – Dico una banalità: in questo gioco se segni o sbagli tiri facili fa la differenza. La partita ci è scappata un po’ dalle mani nel primo tempo, sapendo che per come è costruita Varese, devi essere lucido in tutti i momenti della partita. L’obiettivo di Brescia è lottare per restare in questo campionato anche la prossima stagione, sentiamo la fiducia del club e quando torneranno a disposizione tutti i giocatori, sappiamo che questa può essere una squadra che può competere per tutti gli obiettivi. Devo ringraziare Massinburg che non doveva giocare e invece, dopo un esame strumentale fatto oggi a Varese, ha stretto i denti e si è messo a disposizione, così come Della Valle che era acciaccato. Dobbiamo tirare fuori tutto da tutti. La società mi ha confermato la fiducia e quindi sono tranquillo, ma chi fa l’allenatore sa che può essere esonerato.