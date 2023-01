La Openjobmetis mette il turbo per due periodi e batte Brescia 80-72

Decima vittoria stagionale per la Openjobmetis che piega un’acciaccata Germani Brescia e ribalta anche la differenza canestri rispetto all’andata. In una Masnago ancora esaurita i biancorossi vincono 80-72 pur con qualche patema finale, dominando i due quarti centrali. Una vittoria importante dopo il KO di Trento.

OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA 80-72

(15-16, 44-38; 71-55)

VARESE: Ross 13 (2-6, 2-4), Brown 16 (1-1, 4-9), Woldetensae 9 (0-1, 3-7), Johsnon 10 (2-5, 2-6), Owens 15 (5-5, 0-1); De Nicolao 2 (1-1, 0-3), Reyes 12 (2-3, 2-5), Caruso 3 (1-3). Ne: Librizzi, Virginio, Ferrero. All. Brase.

BRESCIA: Nikolic 12 (4-8, 1-6), Massinburg 8 (0-2, 2-3), Taylor 3 (0-2, 1-4), Akele 2 (1-1, 0-2), Odiase 9 (4-7); Gabriel 14 (2-2, 2-5), Della Valle 9 (4-6, 0-3), Burns (0-2), Laquintana 4 (2-4, 0-3), Cournooh 11 (2-4, 1-1), Moss. Ne: Tanfoglio. All. Magro.

ARBITRI: Begnis, Sahin, Catani.

NOTE. Da 2: V 14-25, B 19-38. Da 3: V 13-35, B 7-27. Tl: V 13-21, B 13-15. Rimbalzi: V 37 (9 off., Owens 9), B 37 (10 off., Gabriel 10). Assist: V 21 (Ross, Brown 7), B 14 (Nikolic, Della Valle 4). Perse: V 15 (Johnson 5), B 12 (Gabriel, Massinburg, Cournooh). Recuperate: V 3 (Ross, Reyes, Brown 1), B 7 (Massinburg 4). Usc. 5 falli:. F. antisportivo: Massinburg (15.32). F. tecnico: panchina Brescia (20′). Spettatori: 4.523.