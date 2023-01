Il carnevale 2023 a Vergiate: ecco il programma

Il Carnevale 2023 a Vergiate promette di essere un’edizione piena di divertimento e allegria. Il Comune di Vergiate, la Comunità Pastorale, la Pro Loco Vergiate e le Associazioni Vergiatesi hanno unito le forze per organizzare una sfilata di carri allegorici e una festa finale che non deluderanno gli appassionati di questa tradizionale festività.

La sfilata dei carri allegorici si terrà domenica 19 febbraio per le vie del paese e la festa finale si terrà presso l’Oratorio di Vergiate. In caso di pioggia, la sfilata verrà rimandata al sabato 25 febbraio. Il tema di questa edizione è “Serie TV e Cartoni Animati“, quindi ci si aspetta di vedere carri ispirati ai personaggi dei nostri programmi televisivi e animazioni preferiti.

Ma la festa non finisce qui! Giovedì 16 febbraio, ci sarà una cena e una festa del Giovedì Grasso presso l’Oratorio di Vergiate.

Chi vuole dare il proprio contributo alla realizzazione dell’evento può contattare i seguenti referenti di zona: Marco per Vergiate e Sesona (334 7454485), Walter per Corgeno (338 6354802), Melissa per Cimbro (333 6255646) e Luca per Cuirone (338 9854994).