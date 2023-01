Dalla salute all’ambiente, curiosità dal CES di Las Vegas

Dal satellite personale al robot per la casa, dalla salute alle auto a guida autonoma. Ce n’è per tutti i gusti al CES di Las Vegas che si è svolto in questi giorni giorni e che è stato visitato dagli imprenditori della Techmission organizzata da Confindustria Varese. Nella galleria fotografica che segue potete trovare una sere di oggetti e situazioni che hanno attirato l’attenzione per diversi motivi: per la loro novità, oppure per la loro contraddizione (in ogni foto è presente una breve descrizione)

Il viaggio della Techmission riprenderà sabato con una nuova visita al padiglione delle StartUp mondiali e poi alla volta di San Francisco e la Silicon Valley, dove sono in programma diversi incontri con realtà e aziende.